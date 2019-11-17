"Краеугольный": в Кремле раскритиковали закон об особом статусе Донбасса

Песков хотел бы сделать ряд уточнений относительно закона об особом статусе Донбасса / Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков высказал распространенное в России мнение, назвав закон об особом статусе Донбасса краеугольным.

"Это такой краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с "ДНР" и "ЛНР", а до сих пор Киев исключает прямые контакты. Как они будут согласовывать, в каком формате? Тогда появится больше вопросов", - сказал спикер в интервью на телеканале Россия-1.

По словам Пескова, страны нормандской четверки не понимают, каким образом Украина намерена согласовывать закон об особом статусе "ЛДНР", если Киев не контактирует напрямую с "властями" оккупированных территорий Донбасса.

В частности, глава "МИД ДНР" Наталья Никонорова заявила, что новый закон об особом статусе Донбасса не нужен, так как в старом было все учтено.

"Существующий на данный момент закон учитывает все примечания к комплексу мер. Необходимо некоторые статьи корректировать, но в целом соответствие и корреляция с примечаниями", — прокомментировала она принятие нового закона.

По словам представителя боевиков, новый закон или будет в точности копировать старый, или "не будет соответствовать примечаниям к комплексу мер".

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который ранее прогнозировал, что новый закон об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать не ранее, чем состоится встреча в "нормандском формате", заявил, что документ необходимо принять уже до Нового года.

Ранее президент России Владимир Путин выдвинул Киеву условия относительно закона об особом статусе Донбасса. В частности, хозяин Кремля хочет, чтобы новый закон об особом статусе Донбасса был предварительно согласован с "ЛДНР".