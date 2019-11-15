Ликвидировать власть "ЛДНР": миссия США при ОБСЕ озвучила требование к выборам

Миссия ОБСЕ при США заняла категоричную позицию по Донбассу и Крыму / Reuters

Так называемые органы власти пророссийских террористов на оккупированных территориях Донбасса должны быть ликвидированы, если после мирного урегулирования данные области будут проводить выборы по украинским законам.

Как сообщается на официальном сайте миссии, политический советник США при ОБСЕ Грегори Макрис напомнил, что 11 ноября исполнился ровно год со дня фейковых выборов на Донбассе.

"Российская пропаганда, направленная на убеждение людей в легитимности этих органов после "референдумов" на Донбассе и в Крыму, оказалась безуспешной. Незаконные власти, созданные этими фейковыми "выборами", представляют собой угрозу мирным усилиям на востоке Украины. Прежде чем провести какие-либо законные выборы на Донбассе, эти незаконные, коррумпированные органы должны быть ликвидированы", -отметил он.

По словам Макриса, США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины в признанных международным сообществом границах, поэтому никогда не признают аннексию Крыма Россией.

Как ранее сообщалось, Путин выдвинул Киеву условия относительно закона об особом статусе Донбасса.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что новый закон об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать не ранее, чем состоится встреча в "нормандском формате".