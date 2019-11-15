"Зайдем в тупик": Путин "выкатил" Киеву условие по особому статусу Донбасса

Путин высказался о новом законе об особом статусе Донбасса / Reuters

Президент страны-агрессора Владимир Путин, который ранее высказался относительно встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским до саммита в нормандском формате, выдвинул Киеву условия относительно закона об особом статусе Донбасса.

Хозяин Кремля хочет, чтобы новый закон об особом статусе Донбасса был предварительно согласован с "ЛДНР".

"Мы слышим от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Ведь это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то тогда все мгновенно зайдет в тупик", - сказал российский президент на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Кроме того, Путин высказался и относительно формулы Штайнмайера. По его словам, она не несет никакого содержания и является просто инструментом имплементации закона об особом статусе Донбасса после проведения муниципальных выборов.

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Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что новый закон об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать не ранее, чем состоится встреча в "нормандском формате".

Как известно, закон Об особом статусе Донбасса был одобрен Верховной Радой в сентябре 2014 года. Его действие заканчивается 31 декабря 2019 года.