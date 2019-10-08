Стало известно, когда начнут разрабатывать закон об особом статусе Донбасса

Закон будет разрабатываться вместе со всеми ветвями власти, сказал Разумков / Скриншот

Новый закон об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать не ранее, чем состоится встреча в "нормандском формате". Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Как известно, закон Об особом статусе Донбасса был одобрен Верховной Радой в сентябре 2014 года. Его действие заканчивается 31 декабря 2019 года. По словам Разумкова, что парламент станет одной из главных площадок для разработки нового закона. Причем в этом процессе будут участвовать вс е ветви власти плюс общественность.

"Но инициатива будет исходить из Офиса Президента. К нему присоединится Кабинет министров Украины, и самое главное – к этому процессу присоединится общественность. Это будет открытый процесс, который позволит сделать так, чтобы осталось как можно меньше вопросов к будущему закону", - сказал Разумков 7 октября в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Читайте также"Нормандский формат": эксперт оценил шансы присоединения США и ВеликобританииНапомним, ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что предпосылкой для проведения встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и РФ) является больший прогресс со стороны России в выполнении условий безопасности на Донбассе.