В Раде назвали ключевое условие для встречи "нормандской четверки"

Богдан Яременко / УНИАН

Предпосылкой для проведения встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и РФ), является больший прогресс со стороны России в выполнении условий безопасности на Донбассе, заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

"Вчера были только первые намеки на возможные даты (встречи "нормандской четверки", - ред.), но это достаточно деликатный вопрос в переговорах. Мы понимаем, что речь идет о взаимных предпосылках, которые выдвигают стороны, в том числе одобрения какой-то формулы ("формулы Штайнмайера", - ред.), и введение закона об особом статусе Донбасса было предпосылкой российской стороны для определения даты. Очевидно, что если российская сторона заговорила о каких-то датах, то она считает, что Украина выполнила предпосылки, но с нашей стороны мы хотим большего или достаточного прогресса в выполнении условий безопасности" - подчеркнул он журналистам в кулуарах парламента.

В то же время Яременко заявил, что не стал бы спешить с определением даты проведения следующего саммита глав "нормандской четверки".

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Народный избранник уточнил, что все принятые Верховной Радой законы о статусе Донбасса будут согласованы с позицией РФ.

Отвечая на вопрос, кто будет готовить новый закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, Яременко сказал: "Готовить будет Верховная Рада Украины, нет никаких сомнений, что окружение президента, его советники, сотрудники Офиса президента будут привлекаться к этой работе, поскольку они являются участниками переговоров с РФ, являются носителями тех знаний, какие условия определяются и международными посредниками и РФ, как государством, которое может диктовать нам условия, поскольку его войска находятся на нашей территории. Но речь идет о консультативных услугах, о предоставлении предложений".

Яременко также добавил, что в вопросе нового закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО решающее слово будет за украинским парламентом. "Решающее слово - четко было заявлено президентом - за Верховной Радой", - подчеркнул он.

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Также он отметил, что "все, что будет касаться статуса Донбасса, как мы примем в ВР эти законы, это будет не только решение Верховной Рады, а это будет согласована с Россией позиция и наши попытки вынести этот вопрос на референдум могут быть теоретически восприняты Россией как попытка не выполнять свои обязательства и это может сорвать мирные договоренности. Мы должны учитывать и такую возможную реакцию России".

Напомним, накануне Владимир Зеленский записал специальное видеообращение, в котором детально высказался о своей позиции по грядущим переговорам в "нормандском формате", формуле Штайнмайера и дальнейших шагах, которые предпримет официальный Киев по урегулированию военного конфликта на Донбассе.