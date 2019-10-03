У Зеленского отказались отчитываться перед Радой о переговорах с Путиным

Богдан Яременко прокомментировал требования ЕС и Голоса / УНИАН

Президент Владимир Зеленский не собирается отчитываться перед Верховной Радой о ходе переговоров с Кремлем, как того требуют партии Европейская солидарность и Голос. Об этом заявил депутат фракции Слуга народа и глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко.

Нардеп напомнил, что, согласно статье 106 Конституции, президент является ключевым представителем страны на международной арене. Поэтому, по мнению нардепа, президент должен отчитывать перед Радой по мере необходимости, которую он сам определяет.

"Отчеты" президента Украины перед Верховной Радой проходят в форме ежегодных или внеочередных посланий в Верховную Раду. Не по требованию части фракций, а по мере необходимости, которую определяет сам президент, - написал Яременко в Facebook.

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Напомним, после скандала вокруг июльского разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом и публикации стенограммы на официальном сайте главы государства были зарегистрированы две петиции с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому обнародовать записи всех телефонных разговоров с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Как известно, между президентами России и Украины состоялось несколько телефонных разговоров. В частности, Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину после обмена заключенными между Украиной и Россией 7 сентября.