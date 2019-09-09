На Банковой рассказали, каким тоном Путин разговаривал с Зеленским

Путин и Зеленский провели несколько телефонных разговоров/ коллаж ВВС

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу, занимавшуюся вопросами обмена пленных, рассказал, что президент страны-агрессора Владимир Путин говорит на равных с украинским гарантом.

"За тот срок, который я вижу, а я бываю на многих переговорах, позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры, не предусматривает, чтобы кто-то с ним вел себя невежливо. Это был равный разговор двух президентов", заявил Ермак в интервью Украинской правде.

По его словам, во время переговоров ни украинский, ни российский лидер не повышали голос.

"Я думаю, что если бы не было конструктивного диалога между президентами, не произошло бы освобождение (пленных, -ред.), - добавил Ермак.

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Напомним, между президентами России и Украины состоялось несколько телефонных разговоров. В частности, Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину после обмена заключенными между Украиной и Россией 7 сентября.

"Стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога. Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандском формате", - сообщил Офис президента в Facebook.

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Как сообщал Главред, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Президент Владимир Зеленский анонсировал второй этап обмена пленными. По данным росСМИ, в Минске представители Трехсторонней контактной группы обсудят перспективу обмена пленными между Киевом и ОРДЛО в формате "всех установленных на всех установленных". Речь идет о формате "200 на 70".