Не "приватная болтовня": от Зеленского требуют обнародовать стенограммы разговоров с Путиным

Зеленский и Путин трижды разговаривали по телефону / коллаж ВВС

После скандала вокруг июльского разговора с главой Белого дома Дональдом Тармпом и публикации стенограммы президента Украины Владимира Зеленского призывают обнародовать записи всех телефонных разговоров с хозяином Кремля Владимиром Путиным. На официальном сайте главы государства уже зарегистрированы две петиции с подобными требованиями.

Автор петиции №22/074726-эп, зарегистрированной 28 сентября, считает, что разговоры с Путиным не могут быть "приватной болтовней", так как речь идет беседах с лидером страны-агрессора.

"(Учитывая, - ред.) "заигрывания" с Трампом, согласование позиций по некоторым уголовным делам, критику лидеров ЕС и екс-посла США и т.д. требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным", - говорится в тексте петиции.

Автор подобной инициативы под № 22/074716-эп, акцентирует на необходимости прояснить условия освобождения украинцев из российского плена 7 сентября этого года.

"Народ Украины требует от Вас выложить стенограмму Ваших переговоров с Путиным. Народ Украины требует от Вас сообщить ту цену, которую он заплатил или заплатит за освобождение украинских граждан", – говорится в тексте петиции.

Первая петиция уже собрала почти 150 голосов украинцев, вторая – более полсотни из 25 тысяч необходимых.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский трижды звонил хозяину Кремля – первый звонок Зеленского Путину состоялся в начале июля, второй - после обострения на фронте в августе, третий - после обмена пленными 7 сентября.