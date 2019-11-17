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Разумков назвал сроки принятия закона об особом статусе Донбасса

17 ноября 2019, 09:21

Рада начнет работу над вопросом особого статуса Донбасса после встречи лидеров стран "нормандского формата".

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков / Фото: УНИАН

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который ранее прогнозировал, что новый закон об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать не ранее, чем состоится встреча в "нормандском формате", заявил, что документ необходимо принять уже до Нового года.

"Закон об особом статусе Донбасса нужно будет принять до Нового года, поскольку нынешний действует до конца 2019-го", – сказал Разумков в интервью Фокусу.

Как известно, закон Об особом статусе Донбасса был одобрен Верховной Радой в сентябре 2014 года. Его действие заканчивается 31 декабря 2019 года.

Спикер парламента отметил, что Рада начнет работу над вопросом особого статуса Донбасса после встречи лидеров стран "нормандского формата".

"Чтобы сказать, что придется менять в существующем законе, нужно понимать, какой результат мы получим от предстоящей встречи глав государств в "нормандском формате". Когда она состоится, ВР начнет готовить законопроект. И это точно не будет происходить за закрытыми дверями", – заверил спикер ВР.

При этом он исключил возможность того, что закон Об особом статусе Донбасса будет вынесен на референдум.

"Если мы говорим о короткой процедуре, это невозможно. Закон об особом статусе Донбасса нужно будет принять до Нового года, поскольку нынешний действует до конца 2019-го. За полтора месяца принять пакет законов о народовластии, часть из которых потребует изменений в Конституцию, а затем провести всеукраинский референдум нереально", - сказал Разумков.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин выдвинул Киеву условия относительно закона об особом статусе Донбасса. В частности, хозяин Кремля хочет, чтобы новый закон об особом статусе Донбасса был предварительно согласован с "ЛДНР".

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