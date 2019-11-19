Особый статус Донбасса: Разумков рассказал, когда Рада возьмется за новый закон

Законопроект об особом статусе Донбасса планируется разработать за 11 календарных дней.
Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что новый проект закона об особом статусе отдельных районов Донбасса будет разработан по результатам саммита в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря в Париже.
При этом законопроект будет разрабатываться совместно с парламентом и обществом - другие варианты будут нарушением обещаний, данных украинцам.
"Позиция президента и позиция большинства в Верховной Раде была следующая: президент, вернувшись с нормандской встречи вместе с парламентом и с обществом, будут создавать этот законопроект. Без привлечения всех указанных структур это будет очень сложно сделать. Президент об этом говорил. И вести какие-то кулуарные или подковерные разработки тех или иных законопроектов - это нарушать те обещания, которые были даны украинскому обществу", - сказал Разумков в эфире программы Свобода слова на ICTV.
При этом спикер рассчитывает, что парламенту удастся разработать законопроект об особом статусе Донбасса в сжатые сроки - между встречей в нормандском формате и последним пленарным заседанием ВР в 2019 году, которое пройдет 20 декабря, то есть за 11 календарных дней.
Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин выдвинул Киеву условия относительно закона об особом статусе Донбасса. Хозяин Кремля хочет, чтобы новый закон об особом статусе Донбасса был предварительно согласован с "ЛДНР".
Как известно, закон Об особом статусе Донбасса был одобрен Верховной Радой в сентябре 2014 года. Его действие заканчивается 31 декабря 2019 года.