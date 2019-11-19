Особый статус Донбасса: Разумков рассказал, когда Рада возьмется за новый закон

Разумков назвал сроки разработки закона об особом статусе Донбасса / УНИАН

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что новый проект закона об особом статусе отдельных районов Донбасса будет разработан по результатам саммита в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря в Париже.

При этом законопроект будет разрабатываться совместно с парламентом и обществом - другие варианты будут нарушением обещаний, данных украинцам.

"Позиция президента и позиция большинства в Верховной Раде была следующая: президент, вернувшись с нормандской встречи вместе с парламентом и с обществом, будут создавать этот законопроект. Без привлечения всех указанных структур это будет очень сложно сделать. Президент об этом говорил. И вести какие-то кулуарные или подковерные разработки тех или иных законопроектов - это нарушать те обещания, которые были даны украинскому обществу", - сказал Разумков в эфире программы Свобода слова на ICTV.

При этом спикер рассчитывает, что парламенту удастся разработать законопроект об особом статусе Донбасса в сжатые сроки - между встречей в нормандском формате и последним пленарным заседанием ВР в 2019 году, которое пройдет 20 декабря, то есть за 11 календарных дней.

Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин выдвинул Киеву условия относительно закона об особом статусе Донбасса. Хозяин Кремля хочет, чтобы новый закон об особом статусе Донбасса был предварительно согласован с "ЛДНР".

Как известно, закон Об особом статусе Донбасса был одобрен Верховной Радой в сентябре 2014 года. Его действие заканчивается 31 декабря 2019 года.