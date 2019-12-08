Долгожданные нормандские переговоры: в МИД Германии призвали Москву услышать Киев

Хайко Маас призвал Москву услышать Киев / Фото REUTERS

Накануне долгожданной встречи лидеров нормандской четверки Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона, Владимира Зеленского и Владимира Путина глава МИД Германии Хайко Маас, который ранее напомнил Европе о Донбассе, потребовал от Москвы большей готовности идти навстречу Киеву при разрешении конфликта на востоке Украины.

"После нескольких лет бездействия президент Зеленский проявил смелость, сделав первые шаги - со всеми их сопутствующими внутриполитическими рисками и побочными эффектами", - заявил Маас в интервью изданию Bild am Sonntag, частично опубликованном 8 декабря, передает DW.

Отметим, Маас подчеркнул, что теперь наступила очередь России демонстрировать, что с ней можно договариваться.

"Теперь - очередь Москвы продемонстрировать, что дальнейшие договоренности возможны. Однако для этого еще предстоит приложить немалые дипломатические усилия", - добавил глава МИД Германии.

Также Маас добавил, что с этой целью "Германия совместно с Францией еще должны оказать воздействие на Россию".

Читайте такжеЛавров заявил, почему прогрессирует выполнение решений в "нормандском формате"Напомним, ранее сообщалось, накануне встречи "нормандской четверки" США призвали заставить РФ выполнять обязательства и выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В заявлении, обнародованном пресс-службой посольства США в Украине, сказано о том, что Америка будет работать с союзниками и партнерами, чтобы и дальше заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины на Донбассе.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поддержат позицию Киева во время переговоров в нормандском формате 9 декабря.

"Я очень хочу верить, что и Германия, и Франция будут нас поддерживать. А если что-то пойдет не так, то я сделаю все, чтобы они были на нашей стороне", - громогласно заявил Зеленский в эфире программы Свобода слова.