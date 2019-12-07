Перед встречей "нормандской четверки" США призвали заставить РФ выполнять обязательства

Украина, США, флаги / ukroboronprom.com.ua

Накануне встречи "нормандской четверки" Соединенные Штаты Америки выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В заявлении, обнародованном пресс-службой посольства США в Украине, говорится о том, что Америка будет работать с союзниками и партнерами, чтобы и дальше заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины на Донбассе.

В обращении напоминается, что с 2014 года США выделили около 3 млрд долларов на поддержку безопасности и других направлений, а также оказывали помощь в проведении реформы правоохранительных органов, борьбе с коррупцией, судебной реформы, реформы в оборонной сфере и развитием демократических институтов.

"Мы последовательно говорили, что долговременный успех и устойчивость Украины зависит от ее приверженности реформам, в частности борьбы с коррупцией. Чтобы достичь успеха, Украине нужны преданные чиновники и сильные антикоррупционные учреждения. Мы будем стоять бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией, укрепляет верховенство права, создает здоровый инвестиционный климат, реформирует оборонный сектор, борется с дезинформацией и принимает необходимые меры для обеспечения окончательной победы тех, кто стоит на стороне справедливости и достоинства", - добавили американские дипломаты.

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Напомним, встреча в "нормандском формате" лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже.