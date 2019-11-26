"Война перед дверью": в Германии напомнили Европе о Донбассе

Хайко Маас / Facebook/Хайко Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в преддверии саммита "нормандской четверки", который запланирован на 9 декабря, заговорил о войне на Донбассе. Так, глава ведомства призвал Европу не забывать, что конфликт в Украине не закончился.

При этом он отметил, что хоть информация о войне исчезла с первых полос мировых СМИ, но она продолжается и люди все еще гибнут. Кроме того, он указал, что это настоящая война "перед дверью" Европы.

"Не надо забывать, что война на Востоке Украины - это война, в которой уже погибли 10 тысяч человек, и люди продолжают гибнуть. Это настоящая война перед нашей дверью", - заявил глава МИД Германии в ходе выступления на Берлинском внешнеполитическом форуме.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский считает, что встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России поможет восстановить юрисдикцию Киева над оккупированным территориями Донбасса.