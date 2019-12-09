Встреча Зеленского и Путина: СМИ назвали точное время рандеву

Зеленский и Путин проведут встречу тет-а-тет / коллаж УНИАН

Встреча президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина один на один запланирована в Елисейском дворце в понедельник, 9 октября, после завершения переговоров лидеров "нормандской четверки" и их совместной пресс-конференции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Издание также уточнило, что на встреча президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии продлится два с половиной часа. Отдельные встречи Путина с Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель планируются до начала заседания в формате "четверки".

По данным Инсайдер UA, ориентировочно встреча Зеленского и Путина состоится в 21:40.

"Встреча Путина с Зеленским должна состояться после всей официальной программы саммита. Ориентировочно в 21:40", - говорится в сообщении в Telegram-канале Инсайдер UA.

В Кремле подтвердили, что президенты России и Украины встретятся в Париже после саммита "нормандской четверки". По словам президента России Юрия Ушакова, длительность встречи будет зависеть от Зеленского и Путина.

"Встреча Путина с Зеленским пройдет после завершения саммита в нормандском формате. Длительность переговоров будет зависеть от лидеров России и Украины", - цитируют Укшакова росСМИ.

Напомним, ранее был опубликован график президента Украины Владимира Зеленского в рамках "нормандского саммита". В графике не запланирована двухсторонняя встреча Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

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Как сообщал Главред, по данным росСМИ, Кремль не собирается идти ни на какие уступки Украине во время саммит в "нормандском формате", который запланирован на понедельник, 9 декабря. И единственным вероятным итогом переговоров по Донбассу может стать обмен пленными между Киевом и Москвой.

В свою очередь, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что в недалеком будущем Украине предстоит заключить мир со страной агрессором. Причем этот процесс будет похож на подписание Брестского мира 1918 года, благодаря которому СССР "получил передышку в войне, хотя при этом потерял часть территорий".