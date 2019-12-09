"Грузинский сценарий для Украины": росСМИ сообщили, чего ждать от нормандского саммита

Владимир Зеленский и Владимир Путин / УНИАН

Кремль не собирается идти ни на какие уступки Украине во время саммит в "нормандском формате", который запланирован на понедельник, 9 декабря. И единственным вероятным итогом переговоров по Донбассу может стать обмен пленными между Киевом и Москвой. Об этом пишет российский Коммерсант со ссылкой на анонимный источник в российских госструктурах, который занимается подготовкой к поездке президента РФ Владимира Путина в Париж.

"Для Украины эта встреча - политический акт, а для нас - рабочая. Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать", - цитирует издание своего собеседника.

Чиновник отметил, что Кремль не согласится отредактировать Минские соглашения, такой же позиции придерживаются и сепаратисты Донбасса. Кроме того, в РФ рассчитывают, что на безальтернативности Минских соглашений будут настаивать также Франция и Германия. В связи с этим, единственное, о чем смогут договориться Киев и Москва, - это обмен пленными.

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При этом, как пишет Коммерсант, Кремль вполне устраивает статус-кво.

"Будет урегулирован конфликт или нет, Россия считает, что уже получила от него геополитическую выгоду (…) История Молдавии, где есть Приднестровье, Грузии с ее, а точнее уже не ее Абхазией и Южной Осетией, а теперь еще и Украины показала, что замороженные конфликты остаются эффективным инструментом торможения дрейфа бывших советских республик на Запад в отсутствие других способов повлиять на геополитический выбор этих стран. Цена вопроса — резкое ухудшение отношений Москвы с этими странами и санкции со стороны ЕС и США. Но Кремль пока готов ее платить", - пишет издание.

Напомним, пресс-секретарь украинского главы Юлия Мендель сообщила, что на переговорах с Ангелой Меркель Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном в ходе нормандского саммита президент Украины Владимир Зеленский поднимет три главных вопроса – возврат украинских пленных, реальное прекращение огня на фронте и выборы уже на освобожденных от России территориях Донбасса.

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что на встрече "нормандской четверки" Владимир Зеленский будет добиваться полного прекращения огня и достижения мира в Украине.

"Прекращению огня. Деоккупация. Возвращение людей и территорий. Именно таким мы видим наступления мира в Украине", - написал премьер-минстр в Facebook.

Как сообщал Главред, был опубликован график Зеленского в рамках "нормандского саммита".