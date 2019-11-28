Обмен пленными: росСМИ сообщили о формуле "250 на 100"

Украина готова передать ОРДЛО 250 человек в обмен на 100 / president.gov.ua

Украина, Россия и самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР" вышли на финальную стадию подготовки обмена пленными в формате "всех на всех". Речь идет об обмене примерно 250 человек на 100. Об этом сообщило российское издание РБК со ссылкой на источники, которые знакомы с ходом переговоров.

По словам одного из собеседников, важный вопрос - обмен всех установленных на всех установленных лиц между Киевом и Донбассом. Установленными лицами переговорщики называют людей, местонахождение которых достоверно установлено. Списки якобы уже согласованы и утверждены. Уточняется, что Украина готова передать "примерно 250 человек в обмен на 100".

"Идет активная работа, завершается этап юридической чистки - у лиц, которых готовят к обмену, разный процессуальный статус", - добавил источник РБК.

Согласованием списков занимается Трехсторонняя контактная группа. Прогресс по новому обмену зафиксирован в черновом варианте коммюнике, который был подготовлен для лидеров "нормандской четверки" и который может быть принят по итогам их встречи 9 декабря в Париже.

Проведение обмена пленными зависит от итогов встречи лидеров "нормандской четверки". В частности, президент Владимир Зеленский планирует поднять этот вопрос на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, добавил источник.

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Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными в формате 35 на 35. Тогда из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

Как сообщал Главред, в Париже в рамках саммита в нормандском формате все же может состояться отдельная личная встреча президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина. По данным росСМИ, в Париже Зеленский также может получить от Путина приглашение посетить в будущем году торжества по случаю 75-летия Победы, которые пройдут в Москве.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, ожидает, что предстоящий саммит нормандской четверки, который пройдет во Франции 9 декабря, разблокирует восстановление юрисдикции Киева над оккупированным территориями Донбасса.