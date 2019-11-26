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Путин поговорит с Зеленским тет-а-тет в Париже и пригласит его на парад в Москве - СМИ

26 ноября 2019, 23:52

Вероятность двусторонних переговоров Путина и Зеленского оценивается как очень высокая.

Зеленский
РосСМИ пишут, что Зеленский в Париже поговорит с Путиным тет-а-тет / УНИАН

Отдельная личная встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского таки состоится в Париже, где на 9 декабря запланирован саммит лидеров нормандской четверки по Донбассу.

По информации источника издания Комерсанть, который в курсе деталей российско-украинских переговоров и подготовки саммита в столице Франции, вероятность двусторонних переговоров Путина и Зеленского оценивается как очень высокая, близкая к 100%.

Сообщается, что в Париже Зеленский также может получить от Путина приглашение посетить в будущем году торжества по случаю 75-летия Победы, которые пройдут в Москве.

Напомним:

25 ноября  в Российской Федерации в Кремле отказались от личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, отдельная встреча в рамках саммита "нормандской четверки" не планируется.

"Пока нет никаких наметок по программе, это все в стадии подготовки... Соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведется проработка. Пока ясно только, что будет "нормандский формат", так или иначе в рамках "нормандского формата" все четыре президента встретятся", - отметил Песков.

Читайте такжеВстреча Зеленского, Путина, Меркель и Макрона: в МИД России озвучили свои ожидания25 ноября  президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. В ходе разговора стороны обсудили возвращение захваченных РФ в Керченском проливе в 2018 году украинских кораблей.

"Глава Украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах", - сказано в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины в Facebook.

Кроме того, Зеленский Путин коснулись вопроса переговоров по транзиту газа через Украину.

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