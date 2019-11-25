"Нет никаких наметок": в Кремле отказались от личной встречи Путина и Зеленского

Владимир Зеленский и Владимир Путин / УНИАН

В Российской Федерации прокомментировали возможность личной встречи главы Кремля Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, отдельная встреча в рамках саммита "нормандской четверки" не планируется.

"Пока нет никаких наметок по программе, это все в стадии подготовки... Соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведется проработка. Пока ясно только, что будет "нормандский формат", так или иначе в рамках "нормандского формата" все четыре президента встретятся", - цитирует глашатая Путина РИА Новости.

В то же время, он отметил, что "все остальное, что на полях будет происходить, эти модальности согласовываются".

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что в рамках саммита в "нормандском формате" может состояться встреча тет-а-тет между президентами Украины и России.