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Встреча Зеленского и Путина: в Кремле не исключили общение президентов тет-а-тет

19 ноября 2019, 08:28

Пока что двусторонние переговоры Зеленского и Путина не планируются.

Путин Зеленский
 Зеленский и Путин встретятся в Париже на саммите "нормандской четверки" / коллаж УНИАН

В рамках саммита в "нормандском формате", который запланирован на 9 декабря в Париже, может состояться встреча тет-а-тет между президентами Украины и России – Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. 

Двусторонние переговоры Зеленского и Путина пока не планируются, однако полностью исключать такую возможность все же нельзя, пишет российский Коммерсант со ссылкой на источники в Кремле.

"Все будет зависеть от фона. За три недели многое может произойти. Но обратите внимание, что Зеленский не допускает жестких высказываний в адрес Москвы, старается высказываться нейтрально",  - сказал один из источников издания.

Другой собеседник сообщил, что двусторонний контакт Владимира Зеленского и Владимира Путина не рассматривается Москвой.

"По итогам саммита будет сухой документ. Он уже готов", - сказал источник, однако категорически исключать вероятность разговора тет-а-тет Зеленским и Путиным не стал.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что его встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским до "нормандского саммита" маловероятна.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявлял, что в случае если во время саммита в "нормандском формате" произойдет какой-то "прорыв", то оперативно будет подготовлен новый документ - условные "нормандские соглашения". 

Как сообщал Главред, президент Ассоциации психиатров Украины, известный правозащитник Семен Глузман считает, что во время встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина президент Украины не сможет "тягаться" с главой страны-агрессора, однако, у Зеленского есть один важный козырь.

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