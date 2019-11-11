Психиатр назвал главный козырь Зеленского против Путина

Семен Глузман прокомментировал возможную встречу Зеленского и Путина/ УНИАН

Президент Ассоциации психиатров Украины, известный правозащитник Семен Глузман считает, что во время встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина президент Украины не сможет "тягаться" с главой страны-агрессора, однако, у Зеленского есть один важный козырь.

"У него (Владимира Зеленского, - Главред) козырь один – за его спиной стоит цивилизованный мир. Главное желание господина Путина – стать мировым игроком, своим в этом клубе первых лиц (…) Сам Путин не дает возможности быть принятым в этот клуб, в том числе, из-за Украины. И он хочет как-то решить проблему", - сказал Глузман в интервью Украинской правде.

При этом правозащитник отметил, что цивилизованный мир устал.

"От Зеленского еще не очень устал, а от Пети (Петра Порошенко, - ред.) очень устал. Постоянная коррупция, постоянная ложь", - добавил он.

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Напомним, в конце октября президент России Владимир Путин заявил о готовности ко встрече в "нормандском формате". Хозяин Кремля не исключил, что встреча может состояться в ноябре, однако она должна быть "хорошо подготовлена и проработана".

5 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о проведении саммита в "нормандском формате" до конца года преждевременно.