Пристайко назвал главную "красную линию" на саммите в Париже

Вадим Пристайко / УНИАН

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал о подготовке саммита лидеров стран "нормандской четверки" в Париже.

По его словам, основная "красная линия" украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским на предстоящем саммите – возвращение под контроль украинских властей всей территорией страны в пределах ее международно-признанных границ.

"Завтра Нормандский саммит. Мы едем, в первую очередь, ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях. Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, - международно-признанная государственная граница Украины", - написал Пристайко в Twitter.

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Напомни, 8 декабря в центре Киева на Майдане Незалежности состоялось вече Красные линии.

Кроме того, в субботу вечером на Банковой под офисом Зеленского тысячи людей начали устанавливать палатки.