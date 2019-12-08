Стража на Банковой: под офисом Зеленского тысячи людей ставят палатки

Под офисом Зеленского собрались тысячи людей / ukrinform.ua

В субботу вечером, 8 декабря, в Киеве перед Офисом президента Украины на акцию Стража на Банковой, которая приурочена к саммиту "нормандской четверки" в Париже, собрались более тысячи человек.

Участники акции на площади перед здание ОП установили несколько агитационных палаток политических партий: Демократична сокира, Народный рух Украины и Неизвестный патриот. Кроме того, присутствовали активисты с флагами партии ВО Свобода.

Как рассказал в Facebook бывший народный депутат Сергей Высоцкий, сцену перед входом не разрешило установить управление Государственной охраны по указанию руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

При этом активисты начинают обустраивать свой быт, в частности сносят автономные генераторы, деревянные поддоны, металлические бочки для костра, большие котлы для приготовления пищи и дрова в мешках.

На площади перед Офисом президента работает только полиция диалога, однако полицейские и нацгвардейцы других подразделений сосредоточены на прилегающих улицах, в том числе возле Национального драматического театра имени И. Франко, а также на улицах Институтской и Лютеранской. Сейчас на ступенях в Офис президента уже начали выступать активисты.

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Выступающие заявляют о намерении находиться там как минимум до объявления результатов саммита в "нормандском формате" в Париже. Они хотят предупредить украинские власти о недопустимости капитулянтских решений в рамках "нормандского саммита".

Как рассказал спикер МВД Артем Шевченко, под Офисом президента собралось около 2 тысяч людей.

"Ситуация стабильная. Во время дневной акции было до 8 тысяч человек, а сил правопорядка - до 3 тысяч", - цитирует его Громадське.

"Ситуація стабільна. За нашими оцінками, тут зібралися до 2 тисяч людей. Під час денної акції було до 8 тисяч часників, а сил правопорядку — до 3 тисяч" — речник МВС про ситуацію біля Офісу президента, де зібралися учасники "Руху опору капітуляції" pic.twitter.com/LUGsgwi8nj — hromadske (@HromadskeUA) December 8, 2019

Напомни, 8 декабря в центре Киева на Майдане Незалежности состоялось вече Красные линии.