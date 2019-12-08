Порошенко и Ко против Зеленского: в Киеве перед нормандскими переговорами собрали Майдан  - видео

Порошенко и Ко собирают новый Майдан / Страна

В воскресенье, 8 декабря, на Майдане в Киеве накануне встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном в рамках нормандского саммита собрались противники главы государства и "контролеры красных линий".

Отметим, долгожданные нормандские переговоры состоятся в понедельник, 9 декабря, в Елисейском дворце в Париже.

К слову, в 13-00 началась анонсированная трема фракциями Верховной рады акция протеста. В 19-00 протест подхватят активисты Движения сопротивления капитуляции.

Главред ведет онлайн-трансляцию происходящего в центре Киева.

13:40 Поэт Дмитрий Павлычко во всеуслышание проситал стихи о Зеленском и Штайнмайере. "Для нас капітуляція то зрада", - произвучало из его уст.

13:25 На Майдане Независимости находится около 500 граждан. В толпе заметили Владимира Вятровича.

13:09 На Майдане заметили бывшего спикера Андрея Парубия. При этом из толпы кто-то начал кричать, что он тут делает. Очень быстро копы всех успокоили.

Парубий пришел с охраной / Страна

13:02 Митинг начался. "Мы хотим предупредить власть от необдуманных шагов" - прозвучало со сцены.

13:00 Отметим, на Майдане установлена сцена "Красные линии для Зе". Народ потихоньку прибывает. В толпе виднеются флаги Европейской солидарности и Свободы. Присутсивуют представители молодёжного крыла Европейской солиларности, которые зачастую поддерживают Петра Порошенка под ГБР во время его допросов. На сцене звучит патриотическая музыка "Боже, Украiну бережи".

Напомним, позвали на Майдан украинцев лидеры трех парламентских фракций – Голоса, Батькивщины и Европейской солидарности.

"Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации, никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса, никаких политических действий в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации: в частности вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.

Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украине, никакого прекращения международных судебных процессов против России.

Политические силы требуют обеспечения принципа - сначала безопасность, включая всеобъемлющее прекращение огня, вывод российских войск и оружия с территории Украины, возвращение контроля Украины над украинской-российской границей", - было сказано в общем заявлении фракций от 3 декабря.

Отметим, это обращение к украинцам подписано Петром Порошенко (Европейская солидарность), Святославом Вакарчуком (Голос) и Юлией Тимошенко (Батькивщина).

"Украинцы! Учитывая судьбоносные вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, накануне Нормандской встречи необходимо напомнить власти о "красных линиях" - требованиях украинского народа, которые никто не имеет права проигнорировать", - высказался в Сети 4 декабря бывший спикер парламент Андрей Парубий.

Перед этим Движение сопротивления капитуляции выдвинуло ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому и пригрозило выйти вечером 8 декабря на Банковую в рамках, как они это назвали "акции общественного контроля за действиями президента".

"8 декабря мы должны прийти на Банковую, чтобы в последний раз предупредить Зе о последствиях. Привезет капитуляцию – будет новый Майдан", - высказались активисты.