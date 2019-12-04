"Ненасытные пердуны, шлак, Путин нападет": Парубию прилетело в Сети из-за новой "страшилки"

Парубию прилетело в Сети из-за новой страшилки / УНИАН

В среду, 4 декабря, народный депутат от Еропейской солидарности Андрей Парубий, который ранее защитил "откровенную сволочь" Пашинского, громогласно призвал украинцев выйти на майдан 8 декабря, накануне встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном в рамках нормандского саммита в Париже.

"Украинцы! Учитывая судьбоносные вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, накануне Нормандской встречи необходимо напомнить власти о "красных линиях" - требованиях украинского народа, которые никто не имеет права проигнорировать", - высказался Парубий.

Отметим, это обращение к украинцам подписано Петром Порошенко (Европейская солидарность), Святославом Вакарчуком (Голос) и Юлией Тимошенко (Батькивщина).

Отметим, в комментариях под сообщением Парубий украинцы заметили, что подобное они уже проходили.

"Слова-суть правильна ..але оті підписи ..потрох-юля ..це ми вже проходили ...досить манівцями ходити ... Українська Україна не може бути не з ЗЕ .ні з Ю ..ні з П ...", - пишет Гена Балабан.

"Как же начинает плющить когда отодвинут от корыта и денежных потоков. Предлагаю добавить пункт, отчёт бывшего президента об использовании кредитов МВФ....", - добавил Владимир Матвиенко.

"Об'єднання "шлак". Десятки разів відпрацьований. Уявляю, 250 молодих депутатів сміються, дивлячись на цих старих і ненажерливих пердунів і пердунь", - сказала Ольга Бовсуновская.

"Я думаю, новая власть должна сделать по своему!!! А не так, как просят проигравшие на выборах аутсайдеры!!!!!))", - отметил Игорь Беркут.

"А де були ваші червоні лінії коли раша Крим захоплювала?", - спросила Валентина Ковташинец.

"Як ви вже задрали своїми страшилками..... 5 років валили Україну, казали що путін нападе, твлоили шо хотіли.... зарез хоть не мішайте, все буде добре", - спросила Инна Акиянова.

Читайте такжеВыборы в "ЛНР" и "ДНР": Зеленский озвучил планыНапомним, во вторник, 3 декабря, три парламентские фракции – Европейская солидарность, Голос и Батькивщина озвучили ценные указания для президента Владимира Зеленского, которыми он должен руководствоваться на переговорах с Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном, Владимиром Путиным в рамках нормандского саммита, который после длительного перерыва состоится 9 декабря в Париже в Елисейском дворце.