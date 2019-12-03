Моська лает на слона: три фракции дали Зеленскому ценные указания о его поведении в Париже

Три фракции дали указания Зеленскому на нормандские переговоры / УНИАН

Во вторник, 3 декабря, три парламентские фракции – Европейская солидарность, Голос и Батькивщина озвучили ценные указания для президента Владимира Зеленского, которыми он должен руководствоваться на переговорах с Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном, Владимиром Путиным в рамках нормандского саммита, который после длительного перерыва состоится 9 декабря в Париже в Елисейском дворце.

"Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации, никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса, никаких политических действий в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации: в частности вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.

Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украине, никакого прекращения международных судебных процессов против России.

Политические силы требуют обеспечения принципа - сначала безопасность, включая всеобъемлющее прекращение огня, вывод российских войск и оружия с территории Украины, возвращение контроля Украины над украинской-российской границей", - сказано в общем заявлении фракций.

Читайте также"Возможность очень большого прогресса по Украине": Трамп на встрече с Макроном сделал неожиданное заявлениеНапомним, ранее "Движение сопротивления капитуляции" выдвинуло ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому, который 9 декабря в Париже встретится с Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном в рамках нормандского саммита.

По информации, активисты собираются выйти вечером 8 декабря на Банковую в рамках, как они это называют, "акции общественного контроля за действиями президента".

"8 декабря мы должны прийти на Банковую, чтобы в последний раз предупредить Зе о последствиях. Привезет капитуляцию – будет новый Майдан", - пишут активисты.