Встреча "нормандской четверки": Гончарук назвал цели Украины

Алексей Гончарук / пресс-служба Кабинета министров

Следом за спикером парламента Дмитрием Разумковым премьер-министр Украины Алексей Гончарук также выразил поддержку президенту Владимиру Зеленскому перед встречей "нормандской четверки" в Париже, которая запланирована на понедельник 9 декабря.

По его словам, сам факт этой встречи – "уже непростое достижение", и переговоры – "очень сложные". Гончарук отметил, что на нормандский саммит Зеленский будет добиваться полного прекращения огня и достижения мира в Украине.

"Украина хочет мира на своей земле именно на своих условиях. В основе - суверенитет Украины, полный контроль над границей и выборы по украинскому законодательству только после полной деоккупации. Прекращению огня. Деоккупация. Возвращение людей и территорий. Именно таким мы видим наступления мира в Украине", - написал премьер-минстр в Facebook.

Как сообщал Главред, встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России в формате нормандской четверки стартует в Елисейском дворце в Париже 9 декабря в 16.00 (+1 час по Киеву).

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Напомним, пресс-секретарь украинского главы Юлия Мендель сообщила, что на переговорах с Ангелой Меркель Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном в ходе нормандского саммита президент Украины Владимир Зеленский поднимет три главных вопроса – возврат украинских пленных, реальное прекращение огня на фронте и выборы уже на освобожденных от России территориях Донбасса.