  1. Главная
  3. Политика

"Нормандский формат": Разумков дал важное обещание перед саммитом в Париже

8 декабря 2019, 12:52

От переговоров "нормандской четверки" зависит будущее Украины, отметил Дмитрий Разумков.

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков / Фото: УНИАН

9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Накануне встречи лидеров "нормандской четверки" спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выразил поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому. 

По словам Разумкова, от грядущих переговоров зависит будущее Украины. 

"В этот день не должно быть политики и борьбы - только государственническая позиция для Украины. Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены", - написал политик в Facebook.

Напомним, пресс-секретарь украинского главы Юлия Мендель сообщила, что на переговорах с Ангелой Меркель Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном в ходе нормандского саммита президент Украины Владимир Зеленский поднимет три главных вопроса – возврат украинских пленных, реальное прекращение огня на фронте и выборы уже на освобожденных от России территориях Донбасса.

Как сообщал Главред, встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России в формате нормандской четверки стартует в Елисейском дворце в Париже 9 декабря в 16.00 (+1 час по Киеву).

Владимир Зеленский нормандский формат нормандские переговоры Дмитрий Разумков
Сейчас вы просматриваете новость «"Нормандский формат": Разумков дал важное обещание перед саммитом в Париже». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:20
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: мощный "тумак" по кошельку, предательство и фарт
13:16
Встреча "нормандской четверки": Гончарук назвал цели Украины Видео
13:13
Порошенко и Ко против Зеленского: в Киеве перед нормандскими переговорами собрали Майдан  - видео Видео
12:52
"Нормандский формат": Разумков дал важное обещание перед саммитом в Париже
12:30
Реинтегрировать Донбасс можно только одним путем мнение
12:13
Трижды возвращалась в горящее здание: в Одессе похоронили преподавателя колледжа Видео
11:52
"Будет сюрприз": Епифаний сделал неожиданный прогноз относительно архиереев РПЦ
11:24
Находился под следствием: в России выбросился из окна топ-чиновник
11:19
Зеленский едет на встречу с Путиным, Меркель и Макроном: Мендель озвучила ключевые вопросы
11:03
"Не стоит демонизировать": Гончарук рассказал о встрече с украинскими олигархами
10:42
Долгожданные нормандские переговоры: в МИД Германии призвали Москву услышать Киев
10:33
Пожар в Одессе: под завалами колледжа обнаружили еще 2 тела Видео
10:07
"Злые бандеры всех съедят": "похожая на Тимошенко" Поклонская заявила, что Крым российский навечно Видео
10:04
"Красные линии": Гончарук назвал условия своей отставки
09:48
"Ломать через колено": Гончарук высказался о рынке земли в Украине
09:18
Серьезно злоупотребляет властью: демократы США нашли очередной повод для импичмента Трампа
09:16
Как Кравчук и Саакашвили поставили на место порошенковских подпевал мнение Видео
09:09
Гороскоп на 8 декабря: кому в праздник ждать возвращения старой любви
09:06
Под Москвой - масштабный пожар в отеле с постояльцами Видео
08:45
"С барского плеча подарили Крым": экс-нардеп "кретин" предрек Донбассу "возвращение в Россию"
08:28
Путин спасет Трампа от импичмента, а потом наступит ад мнение
08:08
"Вызвать хороших психиатров": цепной пес Путина взбеленился из-за мнения СНБО Украины
07:41
"Если бы, да кабы, Макарыч прав": Пальчевский вспомнил ядерный "грех" мудрого "лиса" Кравчука - видео Видео
07:39
Продажа земли - последний этап доедания Украины мнение
06:55
Стена на Донбассе: почему Украине нужен другой план "Б" мнение
06:33
Когда пик удачи, что делать в полнолуние: астролог дал прогноз на неделю
06:04
Путин - раковая опухоль России: журналист
05:55
Маникюр зама 2020: красивый красный маникюр на Новый год 2020 и красный френч - 35 фото Фото
05:12
В Москве иномарка на тротуаре убила трех пешеходов Видео
05:05
"Какой-то ужас, мир сошел с ума": в моду вошли страшные губы-осьминоги - фото
04:00
"Как говаривал монтёр у Ильфа и Петрова...": Медведев объяснил газовые проблемы Москвы и Киева
03:30
Экс-глава МИД рассказал, о чем Зеленский может договориться с Путиным в Париже
03:10
"Лизал ж*пу с еврооптимизмом": Лещенко попал в набсовет Укрзализныци – Дубинский
02:47
Глава Харьковской ОГА первым начал выполнять поручения Зеленского по проверке пожаробезопасности
02:23
Журналист раскрыл, что уничтожает режим Путина
01:59
"Если Тарантино - история кино, то я - история футбола": Ибрагимович вновь показал свою "скромность"
01:30
"Мечтать можно": Украина никогда не станет членом НАТО - дипломат
01:16
"Для бизнеса и всех украинцев": премьер пояснил преимущества новой программы МВФ
01:07
Перед встречей "нормандской четверки" США призвали заставить РФ выполнять обязательства
00:55
"Не хватает оснащения": пожарные шокировали откровением после пожара в Одессе
00:39
Звезда Шахтера может перейти в Баварию
00:12
Умер актер из сериала Друзья: причина смерти и биография
00:10
Джошуа победил Руиса в реванше и вернул свои пояса
00:08
Руис - Джошуа: онлайн-трансляция реванша
00:03
Зеленский договорился с МВФ о новой программе на $4 млрд
07 декабря, суббота
23:38
Опрос показал, как украинцы оценивают политический курс страны
23:17
Мисс Львов оскандалилась с чиновником Госдумы РФ
23:13
Поветкин и Хантер завершили бой вничью
23:10
Как укрепить волосы и как быстро отрастить волосы в домашних условиях
22:51
В России рассказали о реакции Ротару на травлю
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять