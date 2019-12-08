"Нормандский формат": Разумков дал важное обещание перед саммитом в Париже

Дмитрий Разумков / Фото: УНИАН

9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Накануне встречи лидеров "нормандской четверки" спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выразил поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

По словам Разумкова, от грядущих переговоров зависит будущее Украины.

"В этот день не должно быть политики и борьбы - только государственническая позиция для Украины. Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены", - написал политик в Facebook.

Напомним, пресс-секретарь украинского главы Юлия Мендель сообщила, что на переговорах с Ангелой Меркель Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном в ходе нормандского саммита президент Украины Владимир Зеленский поднимет три главных вопроса – возврат украинских пленных, реальное прекращение огня на фронте и выборы уже на освобожденных от России территориях Донбасса.

Как сообщал Главред, встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России в формате нормандской четверки стартует в Елисейском дворце в Париже 9 декабря в 16.00 (+1 час по Киеву).