Аудиенция Зеленского с Путиным в Париже: глава Кремля будет не один

Путин и Зеленский поговорят в компании Миллера и Новака / Reuters

В понедельник, 9 декабря, в Париже в ходе переговоров президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского примет участие глава Газпрома Алексей Миллер. Более того, на встрече президентов Украины и России также будет присутствовать глава Минэнерго Александр Новак.

"Оба примут участие", — цитирует слова источника РИА Новости.

Отметим, встреча президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина один на один запланирована в Елисейском дворце после завершения переговоров лидеров "нормандской четверки" и их совместной пресс-конференции.

Встреча президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии продлится два с половиной часа.

При этом отдельные встречи Путина с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель планируются до начала заседания в формате "четверки".

Личная встреча Зеленского и Путина должна состояться в 21:40.

В Кремле подтвердили, что президенты России и Украины встретятся в Париже после саммита "нормандской четверки". По словам помощника президента России Юрия Ушакова, длительность встречи будет зависеть от Зеленского и Путина.

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