Гончарук дал оптимистичный прогноз на будущее Украины без газа из РФ

Алексей Гончарук / УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал надвигающийся энергетический кризис в Украине. По его словам, страна не замерзнет без российского газа.

"Украина обеспечена и газом, и углем, и всеми необходимыми ресурсами, чтобы спокойно пройти эту зиму. Вообще об этой зиме речь не идет. Мы заранее позаботились о том, чтобы Украине ничего в энергетическом плане не угрожало в ближайшее время", - рассказал политик в эфире ТСН.Тиждень на канале 1+1.

При этом он указал, что Украине необходим долгосрочный транзитный контракт на 10 лет. В то же время, объем российского газа в украинской ГТС должен быть достаточным, "чтобы обеспечить энергетическую безопасность в Европе". Также Гончарук напомнил, что позиция европейских партнеров совпадает с позицией украинской власти.

В свою очередь, политик признал, что данных аргументов может быть недостаточно, потому что кремль руководствуется политическими факторами.

Как ранее сообщал Главред, президент России Владимир Путин прокомментировал ход переговоров с Украиной о транзите газа и ситуацию с постройкой газопровода Северный поток-2.