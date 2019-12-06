Путин обещает сохранить транзит газа через Украину

Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин прокомментировал ход переговоров с Украиной о транзите газа и ситуацию с постройкой газопровода Северный поток-2.

Как подчеркнул он на встрече с представителями немецкого бизнеса, РФ не откажется от транзита газа через Украину, несмотря на строительство нового газопровода.

"Хочу подчеркнуть - это (Северный поток-2, - ред.) чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нем участие, и так, чтобы не было никаких толкований, уже много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать - это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Кроме того, российский лидер напомнил об украинско-российских газовых переговорах.

"Мы сейчас, как вы знаете, ведём переговоры с нашими украинскими партнёрами, они проходят в Вене. Я так вижу, что с обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые. Но надеюсь, что всё‑таки участники этих переговоров, а это прежде всего хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения", - добавил Путин.

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Напомним, ранее глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев предрек прекращение транзита российского газа. По его словам, вопреки директивам Европейского союза после запуска газопровод Северный поток-2 будет использоваться полностью.