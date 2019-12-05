"Транзита не будет": в Нафтогазе предрекли печальное будущее украинской ГТС

Андрей Коболев / УНИАН

Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев предрек прекращение транзита российского газа. По его словам, вопреки директивам Европейского союза после запуска газопровод Северный поток-2 будет использоваться полностью.

"Главный аргумент Газпрома в Европе – украинцы не являются вашими партнерами, а мы, россияне, – ваши партнеры. И этот аргумент работает - ничто так не скрепляет дружбу, как взаимный коммерческий интерес. Проблема Украины в том, что в этом вопросе (о возможности привлечении миноритарных акционеров в ГТС, - ред.) в Верховной Раде победила пророссийская сила", - рассказал Коболев в интервью Лига. Бизнес.

При этом он указал, что Украине российский газопровод обойдется в 3 миллиарда долларов в год. Глава Нафтогаза уверен, что после запуска Северного потока-2 транзит газа через украинскую ГТС прекратиться.

"Я считаю, что, если Северный поток-2 будет достроен, транзита через Украину не будет", - подчеркнул Коболев.

Также он считает, что газовая директива ЕС не принесет никакого результата.

Как ранее сообщал Главред, в Германии пригрозили Украине потерей помощи Европейского союза из-за поддержки позиции США в вопросе Северного потока-2.