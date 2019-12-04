"Не определились": Трамп сдал назад по санкциям против Северного потока-2

Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал санкции в отношении компаний, причастных к строительству российского газопровода Северный поток-2. По его словам, еще не согласовано, когда и как будут применены новые ограничения.

"Мы еще не определились с этим. Я считаю это (газопровод Северный поток-2, - ред.) проблемой, но это проблема, с которой должна разобраться сама Германия", – цитирует ТАСС американского лидера.

При этом он указал, что затронет данную ситуацию во время переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Возможно, для Германии это не будет проблемой. Мы обсудим Северный поток-2", - подчеркнул Трамп.

Как ранее сообщал Главред, в Германии пригрозили Украине потерей помощи Европейского союза из-за поддержки позиции США в вопросе Северного потока-2.