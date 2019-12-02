"Пытаются подсадить": в РФ призвали Европу "спасти" Северный поток-2

Владимир Джабаров уличил США в недобросовестной конкуренции.
В Российской Федерации насторожились из-за будущих санкций США из-за газопровода Северный поток – 2. По словам первого зампреда комитета Совета федерации по международным делам Владимира Джабарова, новые антироссийские ограничения незаконны.
"Это намерение – абсолютно незаконное, поскольку налицо, по сути, нездоровая конкуренция. Американцы пытаются заставить европейцев отказаться от дешевого российского газа, а самое главное – от надежного поставщика, и подсадить всех на свой сжиженный газ", - цитирует политика RT.
При этом он заявил, что США "заставляют страны прогибаться под себя".
"Это говорит о том, что американцев не интересует благополучие Европы и её безопасность. США интересует только сохранение власти над этими странами и коммерческий интерес", – отметил Джабаров.
Кроме того, российский сенатор надеется, что европейские страны "найдут способ обойти санкции".
Как ранее сообщал Главред, в сенате США намерены включить в военный бюджет санкции за строительство и запуск российского газопровода в Европу Северный поток-2.