"Пытаются подсадить": в РФ призвали Европу "спасти" Северный поток-2

Северный поток 2 / "РИА Новости"

В Российской Федерации насторожились из-за будущих санкций США из-за газопровода Северный поток – 2. По словам первого зампреда комитета Совета федерации по международным делам Владимира Джабарова, новые антироссийские ограничения незаконны.

"Это намерение – абсолютно незаконное, поскольку налицо, по сути, нездоровая конкуренция. Американцы пытаются заставить европейцев отказаться от дешевого российского газа, а самое главное – от надежного поставщика, и подсадить всех на свой сжиженный газ", - цитирует политика RT.

При этом он заявил, что США "заставляют страны прогибаться под себя".

"Это говорит о том, что американцев не интересует благополучие Европы и её безопасность. США интересует только сохранение власти над этими странами и коммерческий интерес", – отметил Джабаров.

Кроме того, российский сенатор надеется, что европейские страны "найдут способ обойти санкции".

Как ранее сообщал Главред, в сенате США намерены включить в военный бюджет санкции за строительство и запуск российского газопровода в Европу Северный поток-2.