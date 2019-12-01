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Немецкое издание Bild обнародовало детали санкций США за Северный поток-2

1 декабря 2019, 21:09

Для ряда европейских компаний закроется американский рынок.

Северный поток-2
Северный поток-2 станет основанием для санкций США / Reuters

В сенате США намерены включить в военный бюджет санкции за строительство и запуск российского газопровода в Европу Северный поток-2.

Как сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша, для ряда европейских компаний американцы намерены закрыть свой рынок.

Предполагается, что может попасть под американские санкции швейцарская компания Allseas, которая специализируется на укладке под водой труб и кабелей. Под угрозой находятся и ряд немецких компаний, которые сотрудничают с российским газовым монополистом Газпромом.

Авторы материала не исключают, что санкции будут введены еще до католического Рождества.

Риш уточнил, что в военный бюджет США будет добавлен законопроект, поскольку на подготовку отдельного санкционного документа нет времени. В Вашингтоне торопятся, ожидая, что газопровод достроят уже в ближайшие несколько месяцев. Чиновник уточнил, что под санкции попадут лишь те компании, которые принимали участие в прокладке газопровода.

"Если никто ничего не будет делать, то никто и не пострадает", - сказал Риш.

К слову, Дания 29 ноября разрешила продолжить строительство российского газопровода Северный поток-2 в своих водах.

Как известно, разрешение Дании на прокладку Северного потока-2 в своих водах обжаловали. Кто именно подал жалобу – неизвестно. Однако ранее о таком желании говорил министр энергетики Украины Алексей Оржель.

Напомним, в Германии обжаловали решение Европейского суда об ограничении права Газпрома" заполнять газопровод OPAL, сухопутное продолжение Северного потока.

Газпром санкции США Северный поток-2 новости США новости Украины и мира
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