Германия начала защищать Северный поток в суде

Германия встала на защиту Северного потока / ТВЦ

В Германии обжаловали решение Европейского суда об ограничении права Газпрома" заполнять газопровод OPAL, сухопутное продолжение Северного потока.

Как сообщает Польское радио, Германия успела подать апелляцию до требуемой даты — 20 ноября 2019 года.

Уточняется, что Еврокомиссия расширила доступ Газпрома к OPAL в 2016 году. После этого Россия активно использовала 90% мощности газопровода. Однако в сентябре Польша приостановила монополию. В Варшаве заявляли, что противостоят Газпрому для сохранения транзита через Украину.

Читайте такжеУкраина нашла способ заблокировать Северный поток-2Российский газовый монополист был вынужден снизить загрузку OPAL и, соответственно, Северного потока, так как газ некуда отправлять дальше. В сложившейся ситуации решение могли оспорить только заинтересованные стороны – это Еврокомиссия и Германия. Россия по закону в решении данного вопроса бессильна. Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявляла, что орган не намерен противостоять вердикту. Однако решение в суде обжаловала Германия.

Как ранее сообщалось, немецкое федеральное агентство по сетям распорядилось немедленно начать исполнять вердикт Евросуда о незаконности решения о предоставлении российскому газовому монополисту Газпрому права на полное использование мощностей газопровода OPAL.

Напомним, Газпром вынудили сохранить транзит через Украину.