Дания дала зеленый свет Северному потоку-2

Последний союзник Украины не устоял перед Кремлем / RT

Дания 29 ноября разрешила продолжить строительство российского газопровода Северный поток-2 в своих водах.

Как передает ТАСС со ссылкой на Датское энергетическое агентство, Nord Stream 2 AG разрешили продолжить прокладку газопровода к юго-востоку от острова Борнхольм.

"В среду Датское энергетическое агентство утвердило условия, связанные со строительством трубопровода, поэтому я могу подтвердить, что компания Nord Stream 2 может продолжить реализацию проекта", - сказал глава пресс-службы Датского энергетического агентства Туре Фалбе-Хансен.

Как известно, разрешение Дании на прокладку Северного потока-2 в своих водах обжаловали. Кто именно подал жалобу – неизвестно. Однако ранее о таком желании говорил министр энергетики Украины Алексей Оржель.

Напомним, в Германии обжаловали решение Европейского суда об ограничении права Газпрома" заполнять газопровод OPAL, сухопутное продолжение Северного потока.