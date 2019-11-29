В Дании оспорили разрешение на строительство газопровода в обход Украины

Северный поток-2 / REUTERS

Разрешение Датского энергетического агентства на строительство российского газопровода Северный поток -2, который в суде защищала Германия, обжаловали. Так, в Датский Апелляционный совет по вопросам энергетики поступила соответствующая жалоба.

"Одна жалоба в отношении проекта Nord Stream 2 была подана в рамках сроков для подачи апелляций", - цитирует ТАСС представительницу пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ергенсен.

По ее словам, апелляционная жалоба не приостанавливает приятое решение по делу. Кроме того, Ергесен сообщила, что на приятие совет тратит примерно 17 месяцев.

Как ранее сообщал Главред, Украина планирует оспорить разрешение Дании на строительство газопровода Северный поток-2 в своих водах.