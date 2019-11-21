Украина нашла способ заблокировать Северный поток-2

Украина попробует затормозить Северный поток-2 / Фото: REUTERS

Украина планирует оспорить разрешение Дании на строительство газопровода Северный поток-2 в своих водах.

Как заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью 24 каналу, Киев пытается отыграться на экологическом аспекте.

По словам чиновника, Украина стремится по максимуму затормозить ввод газопровода в эксплуатацию.

Оржель признал, что Россия вложила в строительство Северного потока-2 огромные финансовые средства, поэтому настроена довести начатое до логического финала. К 1 января 2020 года, убежден министр, газопровод не будет работать на полную мощность, а это усиливает позиции Украины в переговорах о новом контракте на транзит.

Украина и Европа, подчеркнул Оржель, полностью готовы к остановке транзита, если Россия категорически не пойдет на уступки. Министр не сомневается, отсутствие нового контракта ударит и по интересам Газпрома, поскольку партнеры будут считать российского газового монополиста ненадежным поставщиком, что может повлечь за собой потерю позиций на мировом рынке.

Как ранее сообщалось, сроки запуска российского газопровода в обход Украины Северного потока – 2 снова перенесли. В этот раз в Москве заговорили о пуске газа по трубе не раньше середины 2020 года.

Напомним, что в США сенатор Тед Круз призвал коллег ввести новые антироссийские санкции, чтобы задержать начало запуска газопровода Северный поток-2.