"Миллиарды для Путина": в США призвали к новому шараху санкциями по России

строительство Северного потока-2 / Reuters

В США сенатор Тед Круз призвал коллег по Сенату ввести новые антироссийские санкции - ради того, чтобы задержать начало запуска газопровода Северный поток-2.

По мнению Круза, в случае, если россияне введут газопровод в эксплуатацию, то власть президента РФ Владимира Путина станет гораздо сильнее и получит миллиарды долларов, которые наверняка станут "топливом для российской агрессии".

"Также газопровод сделает Западную Европу более зависимой от России. Газопровод могут частично завершить уже в январе 2020 года, что значительно усилит Путина. Это можно остановить, если конгресс примет законопроект о санкциях или администрация Трампа исполнит закон "О противодействии противникам США посредством санкций", – полагает сенатор.

Напомним, ранее эксперт пояснил, помешает ли Северному потоку-2 строительство норвежского газопровода Baltic Pipe. До этого в МИД Украины рассказали, почему Германия "топит" за путинский газопровод Северный поток-2.