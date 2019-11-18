Эксперт пояснил, помешает ли Северному потоку-2 строительство норвежского газопровода Baltic Pipe

Baltic Pipe будет ориентироваться на рынок Польши и Дании / Фото: baltic-pipe.eu

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич высказал мнение, что норвежский газопровод Baltic Pipe не имеет никакого отношения к России за исключением запланированного пересечения с Северным потоком-1 и Северным потоком-2.

"Потому прокладку этого газопровода нужно просто согласовать с россиянами, так как нельзя просто бросить трубу и сломать ту, которая уже лежит в этих водах. Потому в любом случае, с россиянами придется договариваться", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Марунича, международное право регламентирует использование континентального шельфа, и России также придется просить разрешения у Дании, которая его для российского газопровода могла не предоставлять.

Читайте такжеПольша обвинила ЕС в финансировании российского вооружения из-за Северного потока-2"Поэтому – никакой эйфории у России. Единственное, что сделала Дания, – затянула принятие решения, как только могла. Думаю, не без участия США. Не знаю, чего хорошего она добилась. Она просто затянула процесс", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Baltic Pipe – это другой рынок, который с Россией не конкурирует. Норвежский газопровод будет идти из Норвегии через Данию в Польшу, поэтому Кремлю карты он спутать не сможет. Еще и по той причине, что Польша отказалась от российского газа и на ее рынок будут ориентироваться норвежцы.

"Россия должна будет дать разрешение, чтобы поверх ее трубы положили еще одну – Baltic Pipe. Ведь Baltic Pipe еще даже строить не начали. Собирались этот газопровод строить раньше, но все затянулось. Теперь в планах – начать строительство в 2021 году. Ни одного метра трубы еще не уложили – это факт", - подытожил спикер.

Напомним, сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич рассказал, есть ли у Украины "газовый козырь в рукавах". Кроме того, эксперт оценил богатство месторождений газа в Украине.