"Сначала остановят заводы": эксперт спрогнозировал жизнь без транзитного договора с РФ

Украинская ГТС может серьезно пострадать из-за прекращения транзита газа из РФ / УНИАН

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич выказал мнение, что Украина должна закачать максимальное количество газа в хранилища, чтобы обезопасить себя в случае аннуляции транзитного договора с Россией.

"И хотя Нафтогаз "иллюминирует" полный позитив, сам Коболев в соцсети признавал, да и Гончарук об этом говорил, что, если зима будет очень холодной, то "буде горе". Сначала остановят заводы, начнется акция "Прикрути!", потом акция может затянуться. А потом возникнет другой вопрос – а что делать весной, когда придет время накапливать газ в хранилищах? Но это будет потом. Таковы основные риски", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Марунича, данные предыдущих отопительных сезонов позволяют сделать вывод, что проблемы в Украине начнутся к марту 2020 года. Он подчеркнул, что этот неутешительный прогноз подтверждает глава Нафтогаза Андрей Коболев.

"Если говорить о финансовых потерях, то полная утрата транзита (что маловероятно) будет означать потерю более 2% ВВП (более двух миллиардов долларов). Транзит, в любом случае, будет падать постепенно, поэтому потери так уж быстро накапливаться не будут", - констатировал эксперт.

Читайте такжеТарифы взлетят: эксперт предупредил о новом росте цен на газМарунич подчеркнул, что в случае ликвидации транзита уже за первые два месяца Украина потеряет несколько сотен миллионов долларов. Также, добавил он, следует учесть, что необходимо будет выводить из эксплуатации некоторые участки ГТС.

"Что касается ГТС, то, если транзит будет падать, то отдельные участки ГТС нужно будет выводить из эксплуатации, так как она в таком виде не нужна в принципе. Насколько мне известно, такие сценарии в Укртрансгазе уже должны быть разработаны", - акцентировал аналитик.

Эксперт подытожил, что перебои с газом нынешней зимой могут быть в городах, которые расположены в конце трубы. В частности, такой весьма невеселый сценарий может ожидать Мариуполь.

Напомним, сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич рассказал, есть ли у Украины "газовый козырь в рукавах". Кроме того, эксперт оценил богатство месторождений газа в Украине.