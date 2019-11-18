В МИД рассказали, почему Германия "топит" за путинский газопровод Северный поток-2

Северный поток-2 / Reuters

Позиция официального Берлина по возведению Северного потока-2 основывается исключительно на ее экономических интерес политиками компромисс.

Соответствующее заявление в понедельник, 18 ноября, озвучил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает портал РБК-Украина.

По словам Пристайко, немецкими политиками много раз открыто проговаривалось, что Северный поток-2 - экономический проект, в который Германия вложила много денег и во что бы то ни стало хочет довести до конца.

"Наша задача – найти определенный компромисс в этом случае, немцы ищут этот компромисс и готовы к нему. Меркель неоднократно говорила, что предусловие завершения строительства "Северного потока-2" – это гарантирование определенного объема прокачки через украинские трубопроводы. Это компромисс, вокруг которого мы сейчас работаем", – заявил глаза МИД.

Напомним, ранее в Украине считают позитивной директиву Германии по Северному потоку-2. До этого у Владимира Путина отличились громким заявлением о Северном потоке-2.