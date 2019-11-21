В РФ внезапно перенесли запуск газопровода в обход Украины

Северный поток 2 / "РИА Новости"

Сроки запуска российского газопровода в обход Украины Северного потока – 2 снова перенесли. В этот раз в Москве заговорили о пуске газа по трубе не раньше середины 2020 года.

"В середине следующего года", - цитирует ТАСС вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Козака.

При этом он не уточнил месяц запуска газопровода.

Стоит отметить, что перед этим министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что запуск газопровода может состоятся уже в конце текущего года.

При этом первоначальной датой завершения строительства изначально был конец 2019 года. Из-за того, что Дания дала разрешение на прокладку труб только в ноябре, появилась угроза срыва плана.

Напомним, что в США сенатор Тед Круз призвал коллег ввести новые антироссийские санкции, чтобы задержать начало запуска газопровода Северный поток-2.