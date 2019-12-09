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Разведение сил сорвалось, Киев не согласился на условия - КоммерсантЪ

9 декабря 2019, 22:42

Украина не смогла гарантировать отвод войск, заявили в россми.

Зеленский и Путин не договорились по разведению / Фото: facebook.com/president.gov.ua

На саммите "нормандской четверки" в Париже не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.

Не помогли даже личные переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об этом сообщает издание КоммерсантЪ, уточняя, что причиной стала позиция Киева, чьи представители заявили, что не сумеют обеспечить отвод своих военных. 

Читайте также"На языке агрессора": кремлевский журналист посмеялся над текстом президента УкраиныПо данным издания, помощники лидеров стран "нормандской четверки" до парижской встречи согласовали разведение по всей линии соприкосновения. Пока силы разведены на трех участках, называемых пилотными — в Станице Луганская, Золотом и Петровском.

Журналист Алеся Бацман уточнила, что и выборов в 2020 году на Донбассе не будет.

"По границе не договорились. Выборов в 2020 году на Донбассе пока не будет. Но диалог продолжат..", - сообщила она.

Как сообщалось ранее, встреча Путина и Зеленского уже завершилась. Российский лидер остался доволен встречей.

Напомним, сразу два источника сообщают, что Путин и Зеленский договорились отменить соглашения, подписанные Порошенко, будет новый документ под условным названием Минск-3

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