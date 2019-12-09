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Зеленский и Путин договорились об обмене пленными

9 декабря 2019, 23:37

Новогодний обмен должен состояться в этом году.

Зеленский Путин
Зеленский и Путин договорились про обмен пленными / Reuters

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились об обмене пленными.

Он должен состояться до конца этого года, и, не исключено, пройдет 31 декабря 2019 года.

Судя по предыдущим информационным сообщениям, обмен пленными - единственное, что сумели согласовать Зеленский и Путин. 

Эта информация должна появиться в совместном коммьюнике.

Обмен пройдет в формате "всех на всех"

Напомним, предыдущая информация с переговоров была следующей:

  • Выборов в 2020 году на Донбассе не будет. Но диалог продолжат.
  • В Натофгазе констатировали провал переговоров по газу. Присутствовавший на переговорах Юрий Витренко иронично по этому поводу заметил, что стороны "договорились продолжать договариваться". 
  • Российские СМИ сообщат, что стороны провалили договоренностио дальнейшем разведении сил и средств конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе. Якобы Киев заявил, что не сможет обеспечить отвод войск.
  • Сразу два источника заявляют, что Путин и Зеленский отменили соглашения Порошенко, и будет принят условный Минск-3.
  • Путин и Зеленский не договорились о границе. Якобы Путин предлагал сначала провести выборы, а потом начать процесс передачи границы, Зеленский, наоборот, хотел сначала вернуть границу, а потом проводить выборы. 
  • Зеленский также категорически отказался предоставлять "особый статус" Донбассу и закреплять его в Конституции Украины.
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