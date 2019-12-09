Зеленский и Путин договорились об обмене пленными

Зеленский и Путин договорились про обмен пленными / Reuters

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились об обмене пленными.

Он должен состояться до конца этого года, и, не исключено, пройдет 31 декабря 2019 года.

Судя по предыдущим информационным сообщениям, обмен пленными - единственное, что сумели согласовать Зеленский и Путин.

Эта информация должна появиться в совместном коммьюнике.

Обмен пройдет в формате "всех на всех"

Напомним, предыдущая информация с переговоров была следующей: