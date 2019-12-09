Зеленский и Путин договорились об обмене пленными

Новогодний обмен должен состояться в этом году.
Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились об обмене пленными.
Он должен состояться до конца этого года, и, не исключено, пройдет 31 декабря 2019 года.
Судя по предыдущим информационным сообщениям, обмен пленными - единственное, что сумели согласовать Зеленский и Путин.
Эта информация должна появиться в совместном коммьюнике.
Обмен пройдет в формате "всех на всех"
Напомним, предыдущая информация с переговоров была следующей:
- Выборов в 2020 году на Донбассе не будет. Но диалог продолжат.
- В Натофгазе констатировали провал переговоров по газу. Присутствовавший на переговорах Юрий Витренко иронично по этому поводу заметил, что стороны "договорились продолжать договариваться".
- Российские СМИ сообщат, что стороны провалили договоренностио дальнейшем разведении сил и средств конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе. Якобы Киев заявил, что не сможет обеспечить отвод войск.
- Сразу два источника заявляют, что Путин и Зеленский отменили соглашения Порошенко, и будет принят условный Минск-3.
- Путин и Зеленский не договорились о границе. Якобы Путин предлагал сначала провести выборы, а потом начать процесс передачи границы, Зеленский, наоборот, хотел сначала вернуть границу, а потом проводить выборы.
- Зеленский также категорически отказался предоставлять "особый статус" Донбассу и закреплять его в Конституции Украины.