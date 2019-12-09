Зашли в штыки: Путин и Зеленский не договорились о границе – СМИ

Зеленский и Путин не договорились о контроле границы / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин не смоли достичь договоренностей на переговорах о выборах на Донбассе и восстановления украинского контроля над границей, которые прошли в рамках встречи в нормандском формате в Париже.

"По границе зашли в штыки и не договорились", - сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в украинской делегации.

Собеседник отметил, что Путин решительно настаивал на проведении выборов на неподконтрольной Украине части Донбасса, а уже впоследствии Киев сможет взять границу под полный контроль.

Зеленский категорически отказался от такого предложения.

По словам источника, стороны продолжили диалог и обсуждение острых вопросов за ужином.

Как известно, в Париже на нормандской встрече лидеры Украины, России, Франции и Германии обсуждают российско-украинский конфликт.

Напомним, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пожали друг другу руки перед нормандской встречей. Это первая личная встреча российского и украинского лидеров. Ранее они общались только по телефону.

Как сообщалось ранее, встреча Путина и Зеленского уже завершилась. Российский лидер остался доволен встречей.

Напомним, сразу два источника сообщают, что Путин и Зеленский договорились отменить соглашения, подписанные Порошенко, будет новый документ под условным названием Минск-3.