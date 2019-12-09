Путин и Зеленский отменили соглашения Порошенко, будет Минск-3 - источники

Зеленский и Путин пересмотрели Минск-3 / Reuters

Согласно информации от украинской делегации, которая присутствует на встрече в Париже, была достигнута договоренность о корреляции Минских соглашений.

Об этом заявил бывший народный депутат Игорь Мосийчук в своем телеграм канале.

"По информации из украинской делегации достигнута договоренность о корреляции Минских соглашений. Они испытывают определенные изменения и в связи с этим будет принят рамочный документ. Некий Минск-3!

Предыдущие Минские соглашения одобрены Порошенко будет отменены, хотя многие из них пунктов перейдут к новой рамочного соглашения!", - написал Мосийчук.

Он уточнил, что тет-а-тет стороны говорили всего 10-15 минут. Также, по его информации, стороны договорились о транзите газа через Украину.

Информацию подтвердил журналист Дмитрий Гордон.

"Минские соглашения – мертвые. Они невыполнимы. Насколько мне известно, сегодня они будут низвергнуты. Будет подписано что-то вроде "Минска-3", - уточнил он.

Напомним, в Париже завершились переговоры между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Последний остался доволен встречей с Зеленским. Об этом он сказал в кулуарах журналистам.

"Хорошо поговорили, по-деловому", - сказал президент РФ

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