Путин и Зеленский отменили соглашения Порошенко, будет Минск-3 - источники

Президенты договорились о корреляции старых соглашений.
Согласно информации от украинской делегации, которая присутствует на встрече в Париже, была достигнута договоренность о корреляции Минских соглашений.
Об этом заявил бывший народный депутат Игорь Мосийчук в своем телеграм канале.
"По информации из украинской делегации достигнута договоренность о корреляции Минских соглашений. Они испытывают определенные изменения и в связи с этим будет принят рамочный документ. Некий Минск-3!
Предыдущие Минские соглашения одобрены Порошенко будет отменены, хотя многие из них пунктов перейдут к новой рамочного соглашения!", - написал Мосийчук.
Он уточнил, что тет-а-тет стороны говорили всего 10-15 минут. Также, по его информации, стороны договорились о транзите газа через Украину.
Информацию подтвердил журналист Дмитрий Гордон.
"Минские соглашения – мертвые. Они невыполнимы. Насколько мне известно, сегодня они будут низвергнуты. Будет подписано что-то вроде "Минска-3", - уточнил он.
Напомним, в Париже завершились переговоры между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Последний остался доволен встречей с Зеленским. Об этом он сказал в кулуарах журналистам.
"Хорошо поговорили, по-деловому", - сказал президент РФ
Все подробности встречи - в онлайне Главреда.