Выборов в 2020 году на Донбассе не будет - источник

Журналист Алеся Бацман уточнила, что и выборов в 2020 году на Донбассе не будет.

"По границе не договорились. Выборов в 2020 году на Донбассе пока не будет. Но диалог продолжат..", - сообщила она.

По неподтвержденным данным, Путин предлагал сначала провести выборы, а потом начать процесс передачи границы, Зеленский, наоборот, хотел сначала вернуть границу, а потом проводить выборы. Зеленский также категорически отказался предоставлять "особый статус" Донбассу и закреплять его в Конституции Украины.

Ранее сообщалось, что стороны также не сумели найти общий язык и по разведению сил на Донабассе.

Согласно росСМИ разведение сил на Донбассе сорвалось, Киев поскольку не согласился на предложенные условия.