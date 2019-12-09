"На языке агрессора": кремлевский журналист посмеялся над текстом президента Украины

Дмитрий Смирнов, журналист кремлевского пула, опубликовал на своей странице в телеграме фотографию с рукописной шпаргалкой, которую подготовил к переговорам президент Украины Владимир Зеленский.

Он сиронизировал, что "шпаргалка" написана от руки и русским языком.

"Речь Зеленского на саммите в Париже написана: а) от руки б) на языке агрессора", - написал он.

Напомним, в Париже завершились переговоры между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Последний остался доволен встречей с Зеленским. Об этом он сказал в кулуарах журналистам.

"Хорошо поговорили, по-деловому", - сказал президент РФ

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