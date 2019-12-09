"На языке агрессора": кремлевский журналист посмеялся над текстом президента Украины

Кремлевский журналист сфотографировал рукописную речь Зеленского.
Дмитрий Смирнов, журналист кремлевского пула, опубликовал на своей странице в телеграме фотографию с рукописной шпаргалкой, которую подготовил к переговорам президент Украины Владимир Зеленский.
Он сиронизировал, что "шпаргалка" написана от руки и русским языком.
"Речь Зеленского на саммите в Париже написана: а) от руки б) на языке агрессора", - написал он.
Напомним, в Париже завершились переговоры между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Последний остался доволен встречей с Зеленским. Об этом он сказал в кулуарах журналистам.
"Хорошо поговорили, по-деловому", - сказал президент РФ
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