Зеленский и Путин поговорят еще до заявления лидеров "нормандской четверки" - СМИ

Владимир Зеленский и Владимир Путин / УНИАН

Саммит "нормандской четверки" в понедельник, 9 декабря, состоится в Париже. Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с российским коллегой Владимиром Путиным еще до брифинга с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Двусторонняя встреча Зеленского и Путина может состояться до заявлений четырех лидеров государств Нормандского формата по итогам саммита", - сообщает издание Интерфакс-Украина.

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Стоит отметить, что ранее встреча Путина и Зеленского была анонсирована после саммита в "нормандском формате". При этом вместе с президентом на ней будут присутствовать исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко и министр энергетики Алексей Оржель, а с Путиным приедет глава Газпрома Алексей Миллер и глава российского министерства энергетики Алексей Новак.

Как ранее сообщал Главред, президент РФ Владимир Путин планирует в крайне жесткой манере стоять на прежних позициях и добиваться выполнения ранее достигнутых в Минске договоренностей касаемо войны на Донбассе.